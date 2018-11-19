جراحة ناجحة للكابتن محمود الخطيب في ألمانيا

أعلن العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أجرى جراحة ناجحة صباح اليوم الاثنين، وخرج من غرفة العمليات قبل قليل وحالته طيبة.

وأضاف أن رئيس الأهلي يمكث في غرفة العناية المركزة لمدة يومين، بعدها يعاود الطبيب الذي أجرى له الجراحة؛ لتنفيذ البرنامج العلاجي.