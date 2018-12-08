صلاح يسجل الهدف الثاني لليفربول امام بورنموث

واصل النجم المصري محمد صلاح مسلسل تألقه وسجل الهدف الثاني لفريقه ليفربول في شباك بورنموث من مجهود فردي مميز، حينما تسلم الكرة من البرازيلي فيرمينيو، وراوغ الدفاع وسدد الكرة على يسار حارس المرمى، ليكون هدفه الثاني في المبارة المقامة حاليا ضمن مباريات الاسبوع السادس عشر للدوري الانجليزي.