محمد صلاح يحقق رقم قياسي جديد مع ليفربول

حقق محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول رقم قياسي جديد مع الريدز خلال مباراة فريقه أمام بورنموث، التي تجمعهما الان بملعب ضمن مباريات الجولة الـ16 بالدوري الإنجليزي.

وسجل صلاح هدفًا في الدقيقة 25 من عمر المباراة، بعد ارتداد الكرة من حارس مرمى بورنموث عقب تسديدة من البرازيلي روبرت فيرمينيو مهاجم الريدز، ليصبح بذلك أول لاعب من ليفربول ينجح في تسجيل في 3 مباريات متتالية أمام بورنموث.