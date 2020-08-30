حلمي طولان يكشف حقيقة تفويته لمباراة الزمالك

القاهرة ـ العرب اليوم
نفى حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي،صحة ما تردد في الآونة الأخيرة حول تلقيه رسالة على هاتفه المحمول لمطالبته بتفويت مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتا وأكد المدير الفني لإنبي أن ما تردد لا أساس له من الصحة،مشيرا إلى أن أخلاقه ومبادئه لا تسمح له بذلك على الإطلاق وأنه يراعي ضميره ويخوض كل المباريات بشرف وأمانه من أجل تحقيق الفوز
وأكد طولان أن هذه الشائعات هدفها التأثير على فريقه قبل المباراة المهمة أمام الزمالك، موضحا أنه سبق وأن فاز فريقه في لقاء الدور الأول بالدور وقال المدير الفني لانبي :" الزمالك فريق كبير وأحد قطبي الكرة المصرية ولا يلجأ لهذه الأساليب ولكن هناك من يحاول افتعال أزمات بنشر أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
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