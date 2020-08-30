حلمي طولان يكشف حقيقة تفويته لمباراة الزمالك

نفى حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي،صحة ما تردد في الآونة الأخيرة حول تلقيه رسالة على هاتفه المحمول لمطالبته بتفويت مباراة الزمالك المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتا وأكد المدير الفني لإنبي أن ما تردد لا أساس له من الصحة،مشيرا إلى أن أخلاقه ومبادئه لا تسمح له بذلك على الإطلاق وأنه يراعي ضميره ويخوض كل المباريات بشرف وأمانه من أجل تحقيق الفوز

وأكد طولان أن هذه الشائعات هدفها التأثير على فريقه قبل المباراة المهمة أمام الزمالك، موضحا أنه سبق وأن فاز فريقه في لقاء الدور الأول بالدور وقال المدير الفني لانبي :" الزمالك فريق كبير وأحد قطبي الكرة المصرية ولا يلجأ لهذه الأساليب ولكن هناك من يحاول افتعال أزمات بنشر أخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة".