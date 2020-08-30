مصدر بـ الزمالك يعلن إصابة بامبو وعنتر بـ كورونا

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أن تحاليل الدم التي أجريت للاعبي فريقه أثبت وجود 3 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، ومنهم كريم بامبو ومحمد عنتر وشدد المصدر، خلال تصريحاته الخاصة لـ"الوطن سبورت"، على أن ثنائي الفريق كريم بامبو ومحمد عنتر، موجودان حاليًا داخل مقر القلعة البيضاء؛ لإجراء مسحة من أجل الاطمئنان عليهما وأكد محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية، أن تحاليل الدم الذي أجري للاعبي فريقه، أثبت وجود 3 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتخذ قرارا بعزل اللاعبين لعدم اقتناعه بنتائج التحليل.