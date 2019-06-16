ساري مديرًا فنيًا ليوفنتوس بعد رحيله عن تشيلسي
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ساري مديرًا فنيًا ليوفنتوس بعد رحيله عن تشيلسي

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العرب اليوم - ساري مديرًا فنيًا ليوفنتوس بعد رحيله عن تشيلسي

ماوريسيو ساري تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس
لندن - العرب اليوم

  تولى ماوريسيو ساري تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي لمدة ثلاث سنوات بعد رحيله عن تشيلسي الإنجليزي.

 

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ساري مديرًا فنيًا ليوفنتوس بعد رحيله عن تشيلسي ساري مديرًا فنيًا ليوفنتوس بعد رحيله عن تشيلسي



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ساري مديرًا فنيًا ليوفنتوس بعد رحيله عن تشيلسي ساري مديرًا فنيًا ليوفنتوس بعد رحيله عن تشيلسي



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