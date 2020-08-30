سلبية مسحات ثلاثى الزمالك المشتبه فى إصابتهم بكورونا

وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، قال إن المسحة السريعة التى خضع لها لاعبو الزمالك قبل مباراة إنبى اليوم بالدورى أظهرت إصابة 3 لاعبين فى الفريق الأبيض بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أنه أخضع هؤلاء اللاعبين للمسحات للتأكد من إصابتهم رسميا بفيروس كورونا من عدمه.