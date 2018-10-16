المنتخب المصري يسجل الهدف الأول في اي سواتيني

نجح أحمد حجازي في تسجيل الهدف الأول ل المنتخب المصري في الدقيقة ١٧ ، في شباك اي سواتيني ، ضمن مباريات المرحلة الرابعة في التصفيات المؤهلة لامم إفريقيا الكاميرون ٢٠١٩.