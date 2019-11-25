قائمة الأندية المشاركة في مونديال قطر وجدول المباريات

أكمل نادي الهلال السعودي عقد المتأهلين إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019 أمس الأحد، على حساب نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وستقام مباريات النسخة الـ16 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم في قطر خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر 2019.

وتشارك في البطولة الأندية التالية:

ليفربول الإنجليزي - بطل دوري أبطال أوروبا

الترجي الرياضي - التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا

الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسبا

ومونتيري المكسيكي – بطل دوري أبطال الكونكاكاف

فلامنغو البرازيلي – بطل كأس الليبرتادوريس

هينجين سبورت (كاليدونيا الجديدة) - بطل دوري أبطال أوقيانوسيا.

السد القطري – فريق البلد المضيف

وفي ما يلي جدول مباريات مونديال قطر للأندية 2019:

المباراة الأولى (11 ديسمبر):

السد - هينجين سبورت

المباراة الثانية (14 ديسمبر):

الفائز من المباراة الأولى ضد مونتيري المكسيكي

المباراة الثالثة (14 ديسمبر):

الهلال السعودي ضد الترجي التونسي

الدور نصف النهائي الأول (17 ديسمبر):

فلامنغو البرازيلي ضد الفائز من المباراة الثالثة

الدور نصف النهائي الثاني (18 ديسمبر):

ليفربول الإنجليزي ضد الفائز من المباراة الثانية

المباراة النهائية (21 ديسمبر).

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