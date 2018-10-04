كريستيانو رونالدو يغيب عن المنتخب البرتغالي حتى 2019

ذكرت تقارير صحافية الخميس أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي طلب إعفاءه من الانضمام إلى المنتخب البرتغالي حتى عام 2019.
ويعني ذلك أن رونالدو لن يشارك في المباريات أمام إيطاليا وبولندا واسكتلندا , ولم يشارك رونالدو مع بلاده في دوري الأمم الأوروبي الشهر الماضي , حيث سعى للتركيز مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انتقل اليه أخيرًا قادمًا من ريال مدريد الإسباني.
وأشارت صحيفة "او جوجو" البرتغالية إلى أن رونالدو طالب إعفاءه بعد استدعائه لقائمة بلاده خلال المباريات الدولية التي يخوضها الشهر الحالي والشهر المقبل، مما يعني غيابه عن الساحة الدولية حتى 2019.
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ذَهبت النجمة ريهانا في جولة سريعة إلى مدينة سيدني في أستراليا، لتشجيع علامتها التجارية "Fenty Beauty"، وذلك في الذكرى الأولى لانطلاقها، الأربعاء الماضي، وخرجت النجمة المُثيرة على السجادة الحمراء في كامل أناقتها. وارتدت ريهانا فُستان قصير دون أكمام بطبعة جلد الثعبان أظهر رشاقة جسدها، وكذلك قبعة صغيرة من قماش الفستان، واعتمدت النجمة البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باربادوس، حذاء جلد الثعبان بكعب عالي، وكذلك حقيبة صغيرة بنفس شكل الحذاء. ووضعت مكياج خفيف من علامتها التجارية، واستخدمت أحمر شفاة باللون البرونزي اللامع، وكذل ظلال عيون لامع، كما ارتدت أقراط دائرية كبيرة باللون الفضي. وتحتفل ريهانا بالذكرى الأولى لتأسيس علامتها التجارية الناجحة "Fenty Beauty"، وقد تحدثت إلى الحضور، وقالت "شكرًا لكم جمعيًا على وجودكم هنا، أستراليا عزيزة جدًا على قلبي، ولن أسمح لكم بمغادرة هذه الجولة، أنا جاهزة الآن للاحتفال معكم
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