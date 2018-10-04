كريستيانو رونالدو يغيب عن المنتخب البرتغالي حتى 2019

ذكرت تقارير صحافية الخميس أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي طلب إعفاءه من الانضمام إلى المنتخب البرتغالي حتى عام 2019.

ويعني ذلك أن رونالدو لن يشارك في المباريات أمام إيطاليا وبولندا واسكتلندا , ولم يشارك رونالدو مع بلاده في دوري الأمم الأوروبي الشهر الماضي , حيث سعى للتركيز مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انتقل اليه أخيرًا قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وأشارت صحيفة "او جوجو" البرتغالية إلى أن رونالدو طالب إعفاءه بعد استدعائه لقائمة بلاده خلال المباريات الدولية التي يخوضها الشهر الحالي والشهر المقبل، مما يعني غيابه عن الساحة الدولية حتى 2019.