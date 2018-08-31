مدرب الأهلي يتحدث عن سياسة التدوير وتغيير التشكيل أمام الإنتاج

أكد محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، صعوبة مواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها بعد غدٍ الأحد، فى الجولة الخامسة من مباريات الدوري العام، قائلا، «نتطلع لمواصلة الانتصارات فى الدورى، وحصد 3 نقاط جديدة فى مشوار البطولة التى نسعى للحفاظ عليها للموسم الرابع على التوالي».
وأضاف مدرب الأهلى أن مباراة الإنتاج الحربى ستشهد استمرار سياسة التدوير التى ينتهجها الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الأخيرة، لمواجهة ضغط المباريات وغياب العديد من اللاعبين للإصابات.
وكشف «يوسف» أن مباراة الإنتاج الحربى قد تشهد مشاركة بعض العناصر لمواجهة الإصابات الأخيرة التي تعرض لها بعض لاعبى الفريق، مؤكداً أن كارتيرون طالب اللاعبين بالتركيز لتحقيق الفوز أمام الإنتاج وعدم الانشغال بأية أمور أخرى تتعلق بمشوار الفريق بدوري أبطال أفريقيا الذى أغلق الجهاز الفنى والفريق صفحة الحديث عنه عقب مباراة كمبالا الأخيرة من أجل تحقيق الفوز على الإنتاج.
وأشار يوسف إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين ضرورة التعامل مع كل مرحلة بظروفها ومتغيراتها، مؤكدًا أن محاضرات الفريق اليومية تشهد التركيز على أهمية طي صفحة أية مباراة انتهت؛ من أجل التركيز في المباراة المقبلة؛ بحثًا عن تحقيق الفوز الذي يسعى إليه الأهلي دائمًا على كافة الأصعدة المحلية والعربية والأفريقية.
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