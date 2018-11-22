ننشر موعد مباراة الأهلي والوصل الإماراتي والقنوات الناقلة

يسعى الأهلي لتجنب الخروج من بطولة زايد البطولة العربية للأندية الأبطال؛ عندما يواجه الوصل الإماراتي، اليوم الخميس، على ملعب زعبيل.

وينطلق لقاء الأهلي والوصل الإماراتي، في تمام الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة، وتنقله قناة أبو ظبي الرياضية بشكل حصري.

ولمتابعة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي، يمكن البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية HD 12467 H 27500 23، والتردد العادي للقناة 12226 H 27500 56.