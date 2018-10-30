أبو ريدة يتفق مع الأندية على عقد عمومية طارئة لتعديل اللائحة بعد شهرين

اتفق هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع الأندية على الدعوة لجمعية عمومية طارئة لتعديل اللائحة بعد شهرين، بعد رفض الأندية الغاء بند الـ8 سنوات والقراءة الكاملة.



دارت مناقشات بين الأندية وهانى أبو ريدة رئيس الجبلاية خارج قاعة الإجتماعات حول إلغاء بند الـ8 سنوات.



وأكدت الأندية أنها لا تعترض على إلغاء بند الـ8 السنوات، لكنها ترغب فى تعديل العديد من البنود فى اللائحة، فيما يرغب أبو ريدة فى إقناع الأندية بالموافقة على التعديلات المقترحة.