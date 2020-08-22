مصطفى محمد يوجه رسالة نارية للاهلى قبل القمة

عقد مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خلال الساعات الماضية، وتعهد له خلالها بهز شباك الأهلي في مباراة القمة والعودة لفورمته المعهودة.