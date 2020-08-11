مرتضى منصور يحسم مصير مصطفى محمد من الرحيل

حسم مسئولو نادي الزمالك مسألة رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، بعد الأنباء التي أثيرت في وقت سابق عن وجود عروض احتراف له من أوروبا وأكد مصدر مقرب من مصطفى محمد أن إدارة الزمالك رفضت التفريط فى اللاعب مؤكده انها لم تتلق أي عرض رسمي حتى الآن بشأنه وكل ما أثير في هذا الشأن عار تمامًا من الصحة وأشار إلى أن مصطفى محمد لم يطلب الرحيل من الأساس عن الزمالك ولازال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق خلال الموسم المقبل.