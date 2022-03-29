وفاة الحارس البلجيكي فان دام عن 28 عاماً بعد صراع مع المرض

أعلن نادي سيركل بروج البلجيكي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة حارس مرماه، ميغيل فان دام عن عمر ناهز 28 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الدم (اللوكيميا) وقال النادي في بيان "الكلمات لا تكفي لوصف ما نشعر به، على الرغم من علمنا أن الأمور لم تسر على ما يرام لبعض الوقت. ميغيل، مثابرتك وقوتك على المضي قدما، للتغلب على انتكاسة إثر انتكاسة، كانت رائعة. أنت مثال للإيجابية والمثابرة والروح القتالية، ومصدر إلهام لكل من يحارب هذا المرض".