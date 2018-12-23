الإيراني علي دائي يتصدر قائمة هدافي بطولات كأس آسيا

رغم اعتزاله اللعب قبل نحو 12 عامًا، ما زال المهاجم الإيراني الشهير السابق، علي دائي، متربعًا على عرش أفضل الهدافين في تاريخ بطولات كأس آسيا لكرة القدم بفارق كبير عن أقرب منافسيه في القائمة.

وشارك دائي في نهائيات البطولة، ثلاث مرات في أعوام 1996 و2000 و2004 وسجل 14 هدفًا بواقع ثمانية أهداف في المشاركة الأولى، وثلاثة أهداف في كل من المشاركتين التاليتين.

ومن المنتظر أن تنطلق النسخة الجديدة من بطولة كأس أسيا في يناير/ كانون الثاني المقبل، والتي تستضيفها الإمارات.

والقائمة التالية، توضح أفضل الهدافين في تاريخ البطولة بشكل عام:

- 14 هدفًا : الإيراني علي دائي.

- 10 أهداف : الكوري الجنوبي لي دونج جوك.

- 9 أهداف : الياباني ناوهيرو تاكاهارا.

- 8 أهداف : الكويتي جاسم الهويدي- العراقي يونس محمود.

- 7 أهداف : الإيراني بيهتاش فاريبا- الإيراني حسين كالاني- الكوري الجنوبي تشوي سون هو- الكويتي فيصل الدخيل.

- 6 أهداف : السعودي ياسر القحطاني- الأوزبكي ألكسندر جينريغ- الأسترالي تيم كاهيل.