بارتوميو يرد على أنباء استقالته بصفقة جديدة

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن صفقة جديدة ضمن صفوف الفريق كأول إجراء معلن من الإدارة بعد تداول أنباء بخصوص رحيل رئيس النادي تبعاً لضغوط رحيل نجم الفريق الأول ليونيل ميسي وكشف برشلونة عبر حسابه الرسمي على تويتر عن صفقته الجديدة وهو اللاعب فرانسيسكو تيرانكاو قادماً من سبورتنج براجا البرتغالي في صفقة بلغت 31 مليون يورو في أحدث صفقات برشلونة بعد التعديلات الجديدة التي أجراها الفريق وإعلانه عن تسريح عدد كبير من اللاعبين وإبرام صفقات جديدة تحت إدارة كومان المدرب الهولندي الجديد.