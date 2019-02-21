اتحاد الكرة المصري يرد على بيان الأهلي بشكل غير مباشر



خاطب اتحاد كرة القدم أندية الدوري الممتاز بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسي لتجديدها، حيث يتم بموجب هذه التراخيص المشاركة في بطولات الأندية الإفريقية

واستند الاتحاد على المادة 9-1 (المعايير) ، إضافة إلى الإقرار الموقع من قبل الأندية في هذا الخصوص ومن بينه الالتزام بالمشاركة فى المسابقات التى ينظمها الاتحاد خاصة الدوري وكأس مصر.

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي شهدتها الفترة الأخيرة بخصوص مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر، حيث قرر الاتحاد استبدال مباراة الدوري بين الفريقين بمواجهة الكأس، وهو ما أعلن النادي الأهلي عن رفضه بشكل تام