إيفرتون يواجه وست هام لمواصلة المنافسة على لقب البريميرليج

يستضيف إيفرتون نظيره وست هام يونايتد، في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، على ملعب "جوديسون بارك"، في افتتاح منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في لقاء هام للفريقين، من أجل مواصلة النتائج تالرائعة في الموسم الحالي 2020-2021.

ويدخل إيفرتون مواجهة اليوم، وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام مانشستر سيتي من الجولة الماضية، يعد تفشي إصابات فيروس كورونا بين صفوف السيتي، في حين يتواجد فريق وست هام يونايتد في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويسعى إيفرتون بقيادة مديره الفني الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، إلى مواصلة الانتصارات في مواجهة الليلة، بعد أن حقق التوفيز الفوز في جميع اللقاءات الأربعة الأخيرة في المسابقة، ليعيد الفريق من جديد في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، بعد أن تصدر جدول الترتيب في الأسابيع الأولى.

ويعتمد إيفرتون في لقاء اليوم، على مهاجمه المتألق دومينيك كالفيرت-لوين، الذي سجل 11 هدفا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى الأيسلندي جيلفي سيجوردسون الذي سجل هدف الفوز في المباراة الأخيرة أمام شيفيلد يونايتد.

وقال أنشيلوتي في المرتمر الصحفي للقاء: ""خاميس رودريجيز سيعود يوم 9 يناير بشكل كامل و بالنسبة 100% لجاهزيته. لوكاس ديني حاليًا يتدرب فردي، أسبوع واحد وسيكون ضمن خيارات الفريق، ريتشارليسون بخير و هو جاهز".

وتابع المدرب الإيطالي قائلا :""حقيقة أننا لم نلعب ضد مانشستر سيتي ، يمكننا أن نملك جاهزية جديدة أمام وست هام."وعن إنتشار وباء كوفيد-19، قال أنشيلوتي: "إنه أمرٌ مؤسف، لقد تعرضت بعض الأندية للعديد من الإصابات بهذا الوباء، آمل أن يكون الجميع بخير."