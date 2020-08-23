محمد عبدالشافي يجري جراحة لتركيب مسامير وشريحة بعد كسر الترقوة

خضع محمد عبدالشافى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لعملية جراحية منذ قليل بسبب الإصابة التي تعرض لها أمس في مباراة الأهلي. وقام محمد عبد الشافي، بتركيب شريحة ومسامير لتثبيت كسر في عظمة الترقوة، تعرض له في كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي. ومن المنتظر أن يغيب عبدالشافي، لمدة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع بصورة مبدئية حتى العودة لتدريبات الكرة قبل المشاركة مع الفريق.