قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، عقد جلسة عاجلة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، بعد السقوط أمام الزمالك بالدوري العام. ويأتي اجتماع لجنة التخطيط، من أجل مناقشة كافة الأمور الفنية الخاصة بفريق الكرة خاصة بعد تراجع الأداء خلال الفترة الماضية ومع خسارة مباراة القمة أمس.