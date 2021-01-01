موعد مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا فى الدوري الإنجليزي

يحل فريق أستون فيلا ضيفا على مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في مواجهة صعبة للفريقين، اللذان يبحثان عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.وتنطلق مواجهة مان يونايتد ضد أستون فيلا في العاشرة مساء اليوم، وتذاع على قناة beIN SPORT HD 2.

موعد مباراة مان يونايتد ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويدخل فريق الشياطين الحمر مواجهة اليوم، وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر، مع العلم أن لليونايتد مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام بيرنلي، في حين يتواجد فريق أستون فيلا في المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ولديه مباراتين مؤدلتين، أمام كلا من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

ويسعى مانشستر يونايتد بقيادة مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير إلى مواصلة الانتصارات في لقاء اليوم، بعد الفوز في 3 من آخر 4 مباريات، والانتصار على وولفرهامبتون في الجولة السابقة بهدف متأخر للمهاجم ماركوس راشفورد، ومن أجل مشاركة ليفربول في صدارة جدول الترتيب، بعد أن سقط الريدز في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد مساء الأربعاء في الجولة الماضية.

في المقابل، يحاول المدير الفني لأستون فيلا، دين سميث، استثمار النتائج الرائعة التي يحققها الفريق في المباريات السابقة، بعد أن تغلب في 3 مباريات وتعادل في إثنين، بآخر 5 مواجهات.

ويستمر غياب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه عن أستون فيلا في مواجهة الليلة، بداعي الإصابة، فيما من المنتظر أن يتواجد أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء الفيلانز.

وتقام اليوم أيضا ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي، مباراة إيفرتون وضيفه وست هام يونايتد على ملعب "جوديسون بارك"، في الساعة السابعة والنصف مساء. سجلت شركة أبل براءة اختراع جديدة للوحة مفاتيح ذات تصميم جديد لأجهز ماك بوك التابعة لها، وبحسب براءة الاختراع فإن لوحة المفاتيح الجديدة تتميز بتصميم قابل للتخصيص، مع شاشة مصغرة لتحديد مهام كل مفاتح.