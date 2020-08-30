وادي دجلة يطلب محمد محمود من الأهلي

دخل نادي وادي دجلة في مفاوضات مع النادي الأهلي من أجل الموافقة على استعارة محمد محمود لاعب الفريق الأحمر، نظرا لحاجة الفريق الدجلاوي بقيادةاليوناني نيكوديموس بابافاسيليو لخدماته في الموسم الجديد وأكد مصدر، مقرب من الجهاز الفني لوادي دجلة لـ"الوطن سبورت"، أن وادي دجلة يرغب في ضم محمد محمود من الأهلي أو لاعب آخر يلعب في مركزه نفسه، خصوصًا أن الفريق يعاني من نقص عددي في هذا المركز.