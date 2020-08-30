فايلر يوافق على رحيل كريم نيدفيد ويرفض التفريط في محمد محمود

رحب السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخروج كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر، إلى الإعارة في الموسم الجديد، بعدما تلقى اللاعب عدة عروض جاء على رأسها المقاولون العرب ورفض فايلر التفريط في خدمات محمد محمود ولو على سبيل الإعارة، حيث أكد المدرب السويسري حاجته إلى خدمات اللاعب في الموسم الجديد، مشيدًا بقدراته بعدما تابع بعض المباريات واللقطات المصورة له بالإضافة إلى ظهوره بشكل جيد في التدريبات قبل تعرضه للإصابة.