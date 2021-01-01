محمد صلاح الأكثر حصدا للنقاط فى فانتازي بريميرليج خلال عام 2020

تصدر النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول، أعلى نجوم الدوري الإنجليزي، حصدا للنقاط فى لعبة فانتازى البريميرليج، خلال عام 2020، بحصوله على 246 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط، عن أقرب ملاحقيه النجم البرتغالى برونو فرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.

وأصبحت لعبة الفانتازى، تجذب عددا كبيرا من عشاق الدوري الإنجليزي، خلال السنوات الأخيرة، والتى يشترك فيها أكثر من 7.5 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم.

ويعد محمد صلاح اللاعب الأكثر تأثيرا فى لعبة فانتازى الدوري الإنجليزي، منذ انضمامه لفريق ليفربول، فى صيف عام 2017، قادما من فريق روما الإيطالي.

واستعرض الحساب الرسمى للعبة فانتازى بريميرليج، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، أعلى 10 نجوم حصدا للنقاط فى عام 2020، وجاءت القائمة على النحو التالى:

1 - محمد صلاح – ليفربول 246 نقطة

2 - برونو فرنانديز – مانشستر يونايتد 237 نقطة

3 – هيونج مين سون – توتنهام 199 نقطة

4 – دى بروين – مانشستر سيتي 180 نقطة

5 – أندى روبيرتسون – ليفربول 174 نقطة

6 – جيمى فاردى – ليستر سيتي 173 نقطة

7 – نيك بوب – حارس بيرنلى 172 نقطة

8 - ساديو مانى – ليفربول 170 نقطة

9 – هارى كين – توتنهام 169 نقطة

10 – رحيم سترلينج – مانشستر سيتي 166 نقطة