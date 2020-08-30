قلق في الأهلي من إصابة السولية واحتمالية غيابه 4 أسابيع

تسود حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة المصري البورسعيدي، التي أقيمت، أمس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز ويأتي قلق الجهاز الفني خوفًا من غياب اللاعب لفترة كبيرة قد تصل لـ4 أسابيع، وفق الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب أمس، تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، خصوصا أن عمرو السولية تعرض أكثر من مرة للإصابة في العضلة الأمامية خلال الفترة الماضية وغاب على أثرها فترة ليست قليلة.