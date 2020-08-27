موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون والقنوات الناقلة

يلتقي مساء اليوم الخميس نادي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، على استاد القاهرة في الجولة 22 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الجاري 2019-2020 وتنطلق مباراة المقاولون العرب ضد الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيتم بث اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 42 نقطة، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد 37 نقطة.