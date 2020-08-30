مصدر بـ كاف يكشف حقيقة تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف مصدر مقرب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حقيقة الأنباء التي تم تداولها بشأن تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم (2019-2020).