وفاة أحد مشجعى ريال سوسيداد بعد مباراة ريال مايوركا
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وفاة أحد مشجعى ريال سوسيداد بعد مباراة ريال مايوركا

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العرب اليوم - وفاة أحد مشجعى ريال سوسيداد بعد مباراة ريال مايوركا

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مدريد ـ العرب اليوم

أعلن نادى ريال سوسيداد الإسبانى وفاة مشجعه الذى تعرض لوعكة صحية مفاجئة فى مباراته أمام ريال مايوركا فى ملعب أنويتا بالدورى الإسبانى.

 

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وفاة أحد مشجعى ريال سوسيداد بعد مباراة ريال مايوركا وفاة أحد مشجعى ريال سوسيداد بعد مباراة ريال مايوركا



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