اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مونديال اليد

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة اليد اليوم الجمعة أن الفحوص كشفت إصابة إميل ياكوبسن لاعب المنتخب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ساعات من بداية مشوار المنتخب حامل اللقب في بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر ولن يتمكن ياكوبسن بذلك من تسجيل مشاركته الأولى في بطولة العالم خلال المباراة المقررة اليوم أمام منتخب البحرين وجرى عزل زميله في الغرفة مورتن أولسن، ويأمل المنتخب في أن تأتي نتائج فحوص كورونا الخاصة بأولسن، سلبية.