إصابة محمد بركات مدير المنتخب المصري بكورونا

تأكد إصابة محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، بظهور إيجابية المسحة الطبية التي أجراها عقب شعوره ببعض الأعراض الخفيفة، ويخضع مدير المنتخب الوطني للعزل المنزلي وتنفيذ البروتوكول الطبي وفقا للإجراءات المتبعة.