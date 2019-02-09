سولسكاير يبدأ أولى خطوات الحرب مع الأرجنتيني بوكيتينو

بدأ النرويجي أولى جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أولى خطوات الحرب مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام. وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن سولسكاير تحدث مع إد وودوارد، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، من أجل الاستمرار في منصبه خلال الموسم المقبل، والتغاضي عن فكرة التعاقد مع بوكيتينو. ووعد سولسكاير بإعادة مانشستر يونايتد إلى سابق عهده مجددًا خلال عامين، في حالة تحوله من مدرب مؤقت إلى مدير فني دائم.

وأوضح سولسكاير أن مانشستر يونايتد يمتلك التاريخ والإمكانات والبنية التحتية، من أجل التحرك فورًا نحو قمة كرة القدم العالمية. وكان المدرب النرويجي تولى قيادة الشياطين الحمر بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو. وقاد سولسكاير مانشستر يونايتد في 10 مباريات حتى الآن، حيث حقق 9 انتصارات وتعادلًا وحيدًا.