التغييرات التي جعلت زيدان يوافق على العودة

أثارت عودة نجم كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، فضولا عارما بشأن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التحاقه مجددا بالنادي الملكي.

وبحسب ما نقل موقع "غول"، فإن أول سبب يفسر هذه العودة هو العلاقة المميزة التي ظلت تربط رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بزيدان، ولذلك، تمكن من إقناعه بالرجوع بعدما واجه الفريق الملكي أياما صعبة في الموسم الحالي.

وذكر المصدر أن الرجلين يقدران بعضهما البعض، كما أنهما يحبان فريق الريال بشكل كبير، وبفضل هذا الشغف، عاد المدرب الذي قاد الريال إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بعد ثمانية أشهر فقط من الرحيل.

لكن العلاقة الدافئة مع بيريز ليست العامل الوحيد للعودة، وذكر موقع "غول"، أن ما تغير هو أن زيدان سيحظى الآن بسلطة كبيرة في مسألة ضم اللاعبين وانتقالهم.

وكانت تقارير أشارت إلى أن مغادرة زيدان للنادي الملكي جاءت بسبب خلافات مع رئيس النادي حول انتداب بعض اللاعبين.