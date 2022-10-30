غارة جوية توقف مباراة في الدوري الأوكراني
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غارة جوية توقف مباراة في الدوري الأوكراني

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العرب اليوم - غارة جوية توقف مباراة في الدوري الأوكراني

الدوري الأوكراني
كييف - العرب اليوم

توقفت مباراة في الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم بين شاختار دونيتسك وأولكسندريا في لفيف لأكثر من ساعة بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرة من غارة جوية يوم السبت قبل أن يعود اللاعبون إلى أرض الملعب من جديد لاستكمال المباراة.

وأستؤنف النشاط الكروي في أوكرانيا مع انطلاق الموسم الجديد للدوري المحلي الممتاز للعبة الشعبية في أغسطس الماضي عقب هجوم روسيا على أراضي أوكرانيا المجاورة في فبراير الذي تصفه موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة وعند توقف المباراة كان أولكسندريا متقدما 1-صفر بفضل هدف أندريه تسوريكوف المبكر واستؤنفت المباراة بعد نحو ساعة و40 دقيقة وانتهت بتعادل الفريقين 2-2.

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غارة جوية توقف مباراة في الدوري الأوكراني غارة جوية توقف مباراة في الدوري الأوكراني



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