مطالب في الأهلي بعودة صالح جمعة للفريق

تعالت بعض الأصوات داخل جدران النادى الأهلي، بمطالبة الجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر، بحسم موقف صالح جمعة لاعب وسط الفريق والمستبعد منذ بداية الموسم، وتحديد مصيره داخل القلعة الحمراء ووجهت بعض الأصوات انتقاداً شديداً للمدير الفني السويسري رينيه فايلر بعد استبعاده بشكل مستمر في المباريات الأخيرة، على الرغم من التزام اللاعب الشديد في الفترة الأخيرة، مشددين على أن "فايلر" يضطهد اللاعب ولا يريد مشاركته وطالبت الأصوات داخل النادي الأهلي، مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بالتدخل لحل أزمة صالح جمعة وحسم مصيره ببقائه أو رحيله عن النادي.