تعرف على حقيقة انتقال صالح جمعة للاتحاد السكندري

كشف مصدر مسئول داخل الاتحاد السكندري عن حقيقة دخول مسئولي الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي في مفاوضات جادة مع صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للحصول على خدماته الموسم المقبل وأضاف المصدر في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي للانتقال إلي صفوف زعيم الثغر خلال الموسم المقبل على سبيل الإعارة

وتابع "مفاوضات الاتحاد السكندري مع صالح جمعة كانت قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا" وأشار إلي ترحيب صالح جمعة بمفاوضات الاتحاد السكندري على أن يتم إرسال عقد رسمي إلى النادي الأهلي في نهاية الموسم من أجل إتمام الصفقة خصوصا عقب خروج لاعب الفريق من حسابات رينيه فايلر في الفترة الماضية وأوضح أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح ترحب بإعارة صالح جمعة لصفوف الفريق السكندري خلال الموسم المقبل.