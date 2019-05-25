نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يمدد عقد توماس توخيل حتى 2021



أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم اليوم السبت أن الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق مدد عقده مع النادي لعام واحد ليظل مرتبطا بالفريق حتى حزيران/يونيو 2021 .

وكان توخيل /45 عاما/ تولى سان جيرمان بداية من حزيران/يونيو 2018 لكنه مر بكبوة هائلة في أول مواسمه مع الفريق حيث خرج مبكرا من دوري أبطال أوروبا ولم يحرز سوى لقب الدوري الفرنسي.