محمد صلاح يضم فولهام لقائمة ضحاياه فى الدورى الإنكليزى

نجح محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول فى ضم فولهام إلى قائمة ضحاياه بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وسجل محمد صلاح هدفاً رائعاً فى فوز ليفربول على فولهام بهدفين دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما أمس بملعب "آنفيلد"، ليرفع رصيده من الاهداف فى النسخة الحالية من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى إلى 6.

وبات فولهام الفريق الـ19 الذى ينجح محمد صلاح فى هز شباكه من أصل 21 واجهها اللاعب المصرى فى مسابقة الدورى الإنجليزى منذ انضمامه لصفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الايطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو "حوافز".

ولم يتمكن نجم ليفربول من التسجيل أمام فريقين فقط هما مانشستر يونايتد وسوانزى سيتى الذى ينافس حالياً فى دورى الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

وخاض محمد صلاح 36 مباراة بمختلف المسابقات مع ليفربول بملعب "آنفيلد" سجل خلالها 34 هدفاً.