صلاح يسجل لليفربول الهدف الأول

نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الاول لليفربول في شباك فولهام في الدقيقة 41 ، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر للدوري الانجليزي.

صلاح سجل هدفا رائعا حينما انطلق من وسط الملعب، متوجها الى المرمى ودخل منطقة الجزاء مسددها متقنة على يمين الحارس الاباني ريكو .