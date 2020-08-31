الأهلي يحتاج 17 نقطة لحسم اللقب وينتظر هدية من الزمالك

اقترب الأهلي من حسم لقب الدوري المصري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، بعدما حقق فوزا مريحا على المصري البورسعيدي بهدفين دون مقابل في الجولة 23 من الدوري الممتاز ويتربع المارد الأحمر على صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 62 نقطة، بفارق 17 نقطة عن ملاحقيه بيراميدز والزمالك، ويملك كل منهما 45 نقطة، مع العلم أن الفريق الأبيض سيُخصم منه ثلاث نقاط بنهاية الموسم، بسبب انسحابه من مباراة الأهلي في الدور الأول.