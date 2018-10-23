محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي20172018
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محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي2017-2018

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العرب اليوم - محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي2017-2018

نجم ليفربول محمد صلاح
القاهرة - العرب اليوم

حصل نجم ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2017-2018، من قبل الجمهور، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وفي سياق متصل، حصل زميل صلاح في ليفربول، ساديو ماني، على جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

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محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي20172018 محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي20172018



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محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي20172018 محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي20172018



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