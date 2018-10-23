محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي2017-2018

حصل نجم ليفربول، محمد صلاح، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي 2017-2018، من قبل الجمهور، والمقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

وفي سياق متصل، حصل زميل صلاح في ليفربول، ساديو ماني، على جائزة لاعب الشهر من قبل الجمهور، وذلك عن شهر أغسطس الماضي.