قرعة دوري أبطال أوروبا الحظ يخدم الإسبان ومواجهات نارية للإنجليز

انطلقت اليوم الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول، قرعة الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مجموعة من المباريات النارية.

و شهدت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مو اجهات سهلة لقطبي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد أياكس أمستردام الهولندي، فيما سيواجه برشلونة أولمبيك ليون الفرنسي.

ولكن اصطدم أتليتكو مدريد مع يوفنتوس الإيطالي، الذي يلعب له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما الفرق الإنجليزية، ستشهد مواجهات نارية، حيث سيصطدم ليفربول مع بايرن ميونيخ الألماني.

أما مانشستر يونايتد فسيواجه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كما سيلعب تشيلسي أمام شالكة الألماني.

أما فريق توتنام هوتسبر فسيلعب أمام بروسيا دورتموند الألماني، فيما سيلتقي روما الإيطالي مع بورتو البرتغالي.

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أبرز ظواهر دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

شالكة — مانشستر سيتي

أتليتكو مدريد — يوفنتوس

باريس سان جيرمان — مانشستر يونايتد

توتنام هوتسبر — بروسيا دورتموند

برشلونة — أولمبيك ليون

ريال مدريد — أياكس أمستردام

روما — بورتو

ليفربول — بايرن ميونيخ

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