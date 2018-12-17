تعرف على تفاصيل قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الاثنين

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ما ستسفر عنه قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها اليوم، الاثنين، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، بمدينة "نيون" السويسرية.

وتشهد قائمة المتأهلين 4 فرق من الدوري الإنجليزي وهم: (ليفربول - مانشستر يونايتد - مانشستر سيتي - توتنهام هوتسبير)، و3 فرق من الدوري الإسباني وهم: (ريال مدريد - برشلونة - أتلتيكو مدريد)، و3 من الدوري الألماني وهم: (بايرن ميونخ - بوروسيا دورتموند - شالكه)، وثنائي الدوري الإيطالي: (يوفنتوس - روما)، والثنائي الفرنسي: (باريس سان جيرمان - ليون)، بالإضافة إلى أياكس أمستردام الهولندي، وبورتو البرتغالي.

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وتأهل 8 فرق في صدارة المجموعات وهم: بروسيا دورتموند - برشلونة - باريس سان جيرمان - بورتو - بايرن ميونخ - مانشستر سيتي - ريال مدريد - يوفنتوس.

بينما الفرق التي جاءت في مركز الوصافة هم: أتلتيكو مدريد - توتنهام - ليفربول - شالكة - اياكس - ليون - روما - مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يواجه فرق أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الثمانية، فرق أصحاب المراكز الثانية، ولا يسمح لأي فريق مواجهة آخر من ذات البلد، حيث لا يمكن لمانشستر سيتي المتأهل في الصدارة، مواجهة ليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد لكونهم متأهلين في مركز الوصافة ومن بلد واحدة، وهو ما ينطبق على جميع البلدان الأخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أعلن عن تطبيق تقنية الفيديو "VAR"، هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، بدايةً من الدور الـ16، والمقرر إقامته بـ شهر فبراير المقبل.

كما أعلن "يويفا" عن مواعيد مباريات دور الـ16، حيث تقام مواجهات الذهاب في فبراير 2019، على مدار أسبوعين مختلفين، يومي 12 و13، ويومي 19 و20 من ذات الشهر، على أن تقام مباريات الإياب في شهر مارس المقبل يومي 5 و6، ويومي 12 و13.

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