جدول مواعيد أهم مباريات الأحد في الدوريات الكبرى

تتواصل اليوم الأحد المنافسات في الدوريات الأوروبية الكبرى لكرة القدم، بإقامة مباريات قوية، أبرزها قمة برشلونة وإشبيلية في "الليغا"، وموقعة إنتر ميلان ويوفنتوس في "الكالتشيو".

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد (بتوقيت مكة المكرمة):

الدوري الإنجليزي

- ساوثهامبتون # تشيلسي - الساعة الرابعة بعد الظهر.

- أرسنال # بورنموت - الساعة الرابعة بعد الظهر.

- مانشستر سيتي # وولفرهامبتون - الساعة الرابعة بعد الظهر.

- نيوكاسل يونايتد # مانشستر يونايتد – الساعة السادسة والنصف مساء.

الدوري الإسباني

- ريال مايوركا # إسبانيول – الساعة الواحدة زوالا.

- بلد الوليد # أتلتيكو مدريد - الساعة الخامسة مساء.

- برشلونة # إشبيلية - الساعة العاشرة مساء.

في الدوري الإيطالي

- فيورنتينا # أودينيزي – الساعة الواحدة زوالا.

- أتلانتا # ليتشي – الساعة الرابعة بعد الظهر.

- بولونيا # لاتسيو – الساعة الرابعة بعد الظهر.

- روما # كالياري - الساعة الرابعة بعد الظهر.

- تورينو # نابولي – الساعة السابعة مساء.

- إنتر ميلان # يوفنتوس - الساعة 21:45.