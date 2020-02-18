طبع حادث مروع سباق "دايتونا 500" الشهير ضمن منافسات سيارات "ناسكار" الأمريكية، وأدى إلى إصابة السائق المخضرم راين نيومان.وأدى الحادث إلى إلغاء الاحتفالات التقليدية في ختام السباق الذي أقيم أمس الاثنين، ويعد من الأشهر في منافسات السيارات الأمريكية.وكان نيومان (42 عاما)، متصدرا في اللفة الأخيرة على متن سيارته "فورد ماستانغ"، لكنه فقد السيطرة عليها بعد احتكاك مع سيارة منافس، لتلتف السيارة على نفسها وتصطدم بالجدار الجانبي، وتعود إلى مسار حلبة "دايتونا سبيدواي" في ولاية فلوريدا، لتصطدم مجددا بسيارة أخرى، ما أدى إلى انقلابها واندلاع نيران فيها.





وسارعت سيارات الإسعاف ورجال إطفاء لنجدة نيومان، ورفع المسعفون عوائق سوداء اللون خلال العمل على إخراج السائق من سيارته، بينما انتظر السائقون الآخرون لنحو ساعتين قبل معرفة مصير زميلهم.وأكد الرئيس التنفيذي لسباقات "ناسكار" ستيف أودونل للصحفيين، أن نيومان في حالة صحية حرجة بعد نقله إلى المستشفى، لكنه سينجو.وكان السباق مقررا الأحد، لكنه أرجئ الى الاثنين بسبب الظروف المناخية والأمطار الغزيرة.



وشهدت حلبة "دايتونا" الأحد، قبل الموعد المقرر أساسا للانطلاق، حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قام بجولة حول الحلبة على متن السيارة الرئاسية المصفحة والمعروفة باسم "ذا بيست" (الوحش).