غزال يترقب الظهور الأول مع فييرينسى البرتغالى بعد وصول البطاقة الدولية

يستعد على غزال لاعب وسط منتخب مصر للظهور الأول مع ناديه الجديد فييرينسى الذى يستضيف سبورتنج لشبونة فى الحادية عشر إلا ربع مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 فى بطولة كأس البرتغال. وعلمت مصادر اعلامية أن نادى فييرينسى تسلم البطاقة الدولية للنجم المصرى على غزال وبات جاهزاً للمشاركة فى مباريات الفريق.

انتقل على غزال لاعب وسط منتخب مصر لصفوف فييرينسى البرتغالى لمدة موسمين ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى صفقة انتقال حر قادما من فانكوفر الكندى. وتعد هذه التجربة الثانية لعلى غزال فى الدورى البرتغالى بعدما سبق وأن لعب ضمن صفوف ناسيونال ماديرا.