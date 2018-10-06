الزمالك يلاقي الاتحاد السكندري في البطولة العربية

أسفرت قرعة دور ثمن النهائي من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال عن مواجهة مصرية خالصة ستجمع فريقي الاتحاد السكندري أمام الزمالك، بحيب ستكون مباراة الذهاب في الأسكندرية فيما ستكون مباراة الإياب بالقاهرة ..