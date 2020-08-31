الغيابات تربك فايلر قبل مواجهة الوداد في دوري الأبطال

ارتبكت حسابات السويسري رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب الإصابات والغيابات التي ضربت الفريق الأحمر وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن "فايلر" يعيش حالة من القلق الشديد، قبل مواجهة الوداد، وازداد توتره خاصة بعد الخسارة أمام منافسه التقليدي الزمالك بثلاثة اهداف مقابل هدف.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن متاعب المدرب السويسري في تزايد خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد رحيل رمضان صبحي أبرز نجوم الفريق، بالإضافة لغياب حسين الشحات بعد إجرائه عملية جراحية قبل عودة النشاط الكروي في مصر مباشرة غيابات عديدة ضربت الأهلي قبل مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال.