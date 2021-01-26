ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بكورونا
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ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بكورونا

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العرب اليوم - ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بكورونا

المدرب زين الدين زيدان
مدريد - العرب اليوم

أعلن نادي ريال مدريد، يوم الإثنين، إصابة مدافعه ناتشو بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من إصابة مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان بالفيروس المستجد.

وقال النادي الملكي في بيان بوقت متأخر الاثنين إن "ريال مدريد يعلن أن لاعبنا ناتشو فيرنانديس أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19".

ولم يشارك الدولي الإسباني في في المباراة التي فاز فيها الريال السبت 4-1 على ديبورتيفو ألافيس، وهو الانتصار الذي أسهم بحفاظ حامل اللقب على المركز الثاني في ترتيب الليغا، بفارق سبع نقاط عن غريمه المتصدر أتلتيكو مدريد الذي لعب مباراة أقل.
وشارك ناتشو في عشر مباريات مع ريال في كل المسابقات الموسم الحالي.

ويأتي إعلان نادي العاصمة عن إصابة مدافعه، بعد أيام من الكشف عن إصابة زيدان بالجائحة، ما أجبره على الغياب أيضاً عن مباراة فريقه الأخيرة.

 

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ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بكورونا ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو بكورونا



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